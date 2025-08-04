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Потомок Панахали хана: Горжусь городом, построенном моим великим предком

Потомок Панахали хана: Горжусь городом, построенном моим великим предком Горжусь городом, построенным моим великим предком
Диаспора
4 августа 2025 г. 11:45
Потомок Панахали хана: Горжусь городом, построенном моим великим предком

Потомок Панахали хана Зейнаб Акберова выразила гордость тем, что находится в городе, построенном ее предком.

В беседе с корреспондентом Report в Ханкенди, 19-летняя Зейнаб сообщила, что в настоящее время проживает в столице Испании – Мадриде.

"Я являюсь потомком Панахали хана. Живу в Мадриде, мне 19 лет. Очень взволнована и горда тем, что нахожусь здесь. У меня большие ожидания от мероприятия, которое проходит в городе, основанном моим великим предком", - поделилась она.

Отметим, что в Ханкенди проходит VI Летний лагерь диаспорской молодежи. В лагере принимают участие 128 молодых азербайджанцев из 61 страны мира, а также представители дружественных народов.

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Версия на азербайджанском языке Pənahəli xanın kötücəsi: Babamın tikdirdiyi şəhərdə olduğum üçün çox qürurluyam

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