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Потомок Иреванского хана прибыл в Баку

Потомок Иреванского хана прибыл в Баку Проживающий в Германии потомок Иреванского хана, Амир Али Сардари Иревани, имеющий также родственные связи с родом Каджаров, прибыл в Баку.
Диаспора
24 августа 2022 г. 11:25
Потомок Иреванского хана прибыл в Баку

Проживающий в Германии потомок Иреванского хана, Амир Али Сардари Иревани, имеющий также родственные связи с родом Каджаров, прибыл в Баку.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов встретился с потомком Иреванского хана. На встрече стороны поговорили об истории, культуре нашей страны, а также о неизмеримом ущербе, нанесенном армянами богатому наследию азербайджанцев.

Эмир Али Сардари Иревани отметил, что в городе Ереване не осталось ни одного исторического памятника, кроме Голубой мечети, построенной его дедом Гусейнали-ханом. Эмир Али поделился интересными сведениями о своей генеалогии и рассказал о родстве с династией Каджаров.

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Версия на английском языке Descendant of Iravan Khan arrives in Baku
Версия на азербайджанском языке İrəvan xanının nəticəsi Bakıya gəlib

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