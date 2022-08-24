Потомок Иреванского хана прибыл в Баку

Проживающий в Германии потомок Иреванского хана, Амир Али Сардари Иревани, имеющий также родственные связи с родом Каджаров, прибыл в Баку.

Проживающий в Германии потомок Иреванского хана, Амир Али Сардари Иревани, имеющий также родственные связи с родом Каджаров, прибыл в Баку.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов встретился с потомком Иреванского хана. На встрече стороны поговорили об истории, культуре нашей страны, а также о неизмеримом ущербе, нанесенном армянами богатому наследию азербайджанцев.

Эмир Али Сардари Иревани отметил, что в городе Ереване не осталось ни одного исторического памятника, кроме Голубой мечети, построенной его дедом Гусейнали-ханом. Эмир Али поделился интересными сведениями о своей генеалогии и рассказал о родстве с династией Каджаров.