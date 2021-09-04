Посвященный Шуше фильм был представлен на Международном фестивале

В Турции завершился первый Международный фестиваль короткометражных фильмов диаспор

В Турции завершился первый Международный фестиваль короткометражных фильмов диаспор.

Об этом передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Для показа на фестивале жюри отобрало 24 фильма, в том числе и работу азербайджанского режиссера Назима Шарбатова под названием "28". Короткометражка рассказывает о живущей в Нидерландах журналистке Хатире Сардаргызы, которая в 12 лет получила тяжелую психологическую травму во время Первой Карабахской войны, а спустя 28 лет смогла вернуться в родную Шушу.

Турецкие телезрители с интересом встретили фильм.

Отметим, что "28" создан при поддержке Госкомитета и Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии. Сценаристами являются Орхан Бахадырсой и Хатира Сардаргызы, которая вместе с Нурай Мамедзаде исполнили главные роли.