Полицейская-азербайджанка из Нью-Йорка: Всегда готова быть полезной своей родине

Безопасность одного из самых больших городов США – Нью-Йорка – обеспечивают 37 тысяч блюстителей правопорядка. Департамент полиции Нью-Йорка, наряду с тем, что является самым крупным в США, относится к числу самых передовых полицейских структур мира.

Безопасность одного из самых больших городов США – Нью-Йорка – обеспечивают 37 тысяч блюстителей правопорядка. Департамент полиции Нью-Йорка, наряду с тем, что является самым крупным в США, относится к числу самых передовых полицейских структур мира.

Отрадный факт, что в столь влиятельной полицейской организации служат и азербайджанцы. Наша собеседница - Ниса Гаджиева является первой азербайджанкой в департаменте полиции Нью-Йорка. В интервью Report она рассказала о нюансах и тонкостях полицейской службы.

- Расскажите немного о себе. Как получилось, что вы приехали из Азербайджана в США и поступили на службу в полицию?

- Я родилась в 1986 году в Баку. Отец по национальности азербайджанец, мать – русская. Моя мама родилась в русской семье и с детства жила в Баку. Мои родители глухонемые. У меня есть старший брат, который родился с синдромом Дауна.

Училась в бакинской школе, после окончания которой с высокими баллами поступила в Азербайджанский университет иностранных языков.

Во время учебы в университете в рамках программы обучения приехала в США. Год проучилась в штате Колорадо, после чего вернулась в Баку. Спустя некоторое время приняла решение вновь поехать в Штаты. В Нью-Йорке (City University of New York) продолжала обучение в бруклинском колледже. Здесь я создала семью. У нас четверо детей - две дочки и двое сыновей, младшему ребенку 5 лет. Несколько лет назад принялась искать работу. В итоге оказалась в департаменте полиции Нью-Йорка.

- Как проходил процесс принятия на работу? Какие этапы Вам пришлось пройти, чтобы стать полицейским?

- Первым делом отмечу, что моя семья всегда поддерживала меня во всех начинаниях. Мама всегда была за то, чтобы я выбрала профессию по вкусу. Мы жили на проспекте Азадлыг в Баку, и наша квартира была в здании, где размещалось полицейское отделение. Я с балкона часто видела полицейских, которые приводили в отделение правонарушителей. Всегда думала, что служба в органах правопорядка довольно трудна, а быть женщиной-полицейской - еще тяжелее. В Азербайджане мне ни разу на глаза не попадались женщины-полицейские, а вот в Нью-Йорке их довольно много.

В настоящее время моя мать живет с нами, а вот отец, к сожалению, скончался и не увидел успехов, которых я добилась.

Что же касается процедуры приема на службу, то однозначно скажу, что это трудоемкий процесс. Первым делом направляется запрос в Азербайджан для того, чтобы получить полную информацию обо мне: начиная с рождения по сей день.

Для поступления в полицейскую академию мне пришлось сдать несколько экзаменов. Наиболее сложно было пройти психологический тест. Попадались такие вопросы, что, казалось, ты в безвыходном положении. Тем не менее я успешно прошла его. После я сдала письменный экзамен и продемонстрировала физическую подготовку.

В результате в 2020 году поступила в полицейскую академию, где проучилась шесть месяцев вместе с другими 500 студентами. Я лучше всех владела оружием, а за отличную стрельбу я удостоилась медали "Меткий стрелок" (Sharp Shooter).

Честно говоря, до поступления в академию я не держала в руках оружие, и открыла в себе эти способности лишь во время обучения. Вначале я очень волновалась, так как у меня не было никакого опыта. Но сегодня уже освоилась и рада, что у нас прекрасный коллектив, все поддерживают друг друга.

- Кроме вас, есть еще азербайджанки в департаменте полиции?

- Есть, 6-7 азербайджанок я знаю. Некоторые из них даже имеют высокие звания. Мы познакомились в День независимости Азербайджана на мероприятии, организованном нашим представительством в ООН.

В полиции Нью-Йорка служат немало полицейских из России и Турции. К примеру, из Турции свыше 100 полицейских, и потому у них есть своя ассоциация. В различные дни они встречаются, совместно празднуют знаменательные дни. Надеюсь, что и число азербайджанцев здесь возрастет и мы создадим свою ассоциацию.

Когда я только поступила на службу, каждый старался получить информацию об Азербайджане. Показывала им фотографии, на которых я в национальной одежде, рассказывала о богатой природе, культуре нашей страны. Иногда на работе угощаю коллег азербайджанскими блюдами, которые сама готовлю дома.

Скучаю по Азербайджану. Я ведь 20 лет прожила там, и Азербайджан для меня все. Стараюсь, чтобы мои дети росли в соответствии с азербайджанскими традициями. На праздник Новруз зажигаем костер, я пеку праздничные сладости.

Американцы очень отличаются от нас. Они предпочитают сторониться соседей, и живут сами по себе. В Азербайджане же мы запросто можем ходить к соседям, встречаться с друзьями.

- Какие у Вас планы на будущее?

- Я люблю свою работу, несмотря на трудности. Получаю удовольствие от того, что могу быть полезной людям, оказать им помощь. Хотя я и живу в США, Азербайджан всегда в моем сердце.

Недавно на одном из мероприятий ООН я стала свидетельницей интересного момента. Многие мои товарищи по службе обеспечивали безопасность высших руководителей тех стран, откуда они сами переехали в США. Надеюсь, в будущем и мне выпадет такой шанс.