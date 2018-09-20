По инициативе азербайджанской диаспоры в Украине построено медицинское учреждение

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ При спонсорстве президента Украинской ассамблеи национальностей (УАН), председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшана Тагиева, сопредседателя Ассамблеи диаспор мира Леонида Барда, представителей Еврейского фонда "Maqon David" Хайма Хазина, Нахмана Стейнберга и Д.Нахмана, а также международной организации SSF в украинском городе Умань в эксплуатацию передана новая поликлиника.

Как сообщает Report, на церемонии открытия медицинского учреждения, наряду с организаторами, также присутствовали общественно-политический деятель Александр Олейник, официальные представители города и зарубежные гости.

По словам Ровшана Тагиева, в качестве подарка поликлиника была оснащена ими медицинским оборудованием: "Лишь в течение нескольких дней украинские и израильские врачи оказали медицинские услуги 40 000 человек. Медицинское оборудование было доставлено из США и Израиля. Аналогичные учреждения в будущем планируется сдать в эксплуатацию и в других украинских регионах".

Отметим, что медицинское учреждение было создано в результате проведенных некоторое время назад Ровшаном Тагиевым переговоров с мэром города Александром Цебрием и заместителем мэра Сергеем Клочко.