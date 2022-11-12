Перед Сенатом Франции пройдет демонстрация против принятия проармянской резолюции

15 ноября перед Сенатом Франции представители азербайджанской диаспоры организуют демонстрации в знак протеста проармянской резолюции.

15 ноября перед Сенатом Франции представители азербайджанской диаспоры проведут демонстрацию протеста против принятия антиазербайджанской резолюции.

Как передает Report, демонстрация назначена на 10:00 по местному времени.

В ходе акции члены азербайджанской диаспоры будут требовать справедливости в отношении Азербайджана в Сенате Франции. На этот день назначены обсуждения проармянской резолюции в верхней палате французского парламента.

Ранее, 6 членов Сената предложили резолюцию, где содержатся обвинения против Азербайджана и призыв к правительству Франции и других стран ЕС ввести санкции в отношении Азербайджана.

Азербайджанцы собирали подписи под петицией к Сенату и народу Франции в связи с предложенной на рассмотрение верхней палаты парламента этой страны антиазербайджанской резолюции.