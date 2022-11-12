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Перед Сенатом Франции пройдет демонстрация против принятия проармянской резолюции

Перед Сенатом Франции пройдет демонстрация против принятия проармянской резолюции 15 ноября перед Сенатом Франции представители азербайджанской диаспоры организуют демонстрации в знак протеста проармянской резолюции.
Диаспора
12 ноября 2022 г. 17:12
Перед Сенатом Франции пройдет демонстрация против принятия проармянской резолюции

15 ноября перед Сенатом Франции представители азербайджанской диаспоры проведут демонстрацию протеста против принятия антиазербайджанской резолюции.

Как передает Report, демонстрация назначена на 10:00 по местному времени.

В ходе акции члены азербайджанской диаспоры будут требовать справедливости в отношении Азербайджана в Сенате Франции. На этот день назначены обсуждения проармянской резолюции в верхней палате французского парламента.

Ранее, 6 членов Сената предложили резолюцию, где содержатся обвинения против Азербайджана и призыв к правительству Франции и других стран ЕС ввести санкции в отношении Азербайджана.

Азербайджанцы собирали подписи под петицией к Сенату и народу Франции в связи с предложенной на рассмотрение верхней палаты парламента этой страны антиазербайджанской резолюции.

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Версия на английском языке Azerbaijanis to protest in Paris against adoption of pro-Armenian resolution by French Senate
Версия на азербайджанском языке Fransa Senatının qarşısında ermənipərəst qətnamənin qəbuluna qarşı aksiya keçiriləcək

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