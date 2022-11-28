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Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Национальным собранием Франции

Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Национальным собранием Франции Члены азербайджанской диаспоры проводят митинг перед зданием Национальной Ассамблеи Франции в знак протеста против предвзятого и несправедливого проекта резолюции французских депутатов, ставших игрушкой в руках армянского лобби, о введен
Диаспора
28 ноября 2022 г. 16:39
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Национальным собранием Франции

Члены азербайджанской диаспоры проводят митинг перед зданием Национального собрания Франции в знак протеста против предвзятого и несправедливого проекта резолюции ставших игрушкой в руках армянского лобби французских депутатов о введении санкций в отношении нашей страны.

Как сообщает Report, участники акции протеста требуют от французских депутатов проявить справедливость, сказать "нет" терроризму, не сеять раздор между народами и оставаться хотя бы нейтральными, если не могут способствовать установлению мира в регионе.

Участники держат плакаты с лозунгами "Мы требуем справедливости!", "Мы говорим НЕТ терроризму!", "Национальное собрание должно быть справедливым!", "Франция должна быть нейтральной для установления мира на Южном Кавказе!", "Остановите армянский терроризм!", "Не следуйте армянской лжи!", "Положите конец двойным стандартам!", "Не поддерживайте страну-агрессора!". Протестующие также демонстрируют фотографии убитых вооруженными силами Армении мирных азербайджанцев, кадры Ходжалинского геноцида, включая фотографии безжалостно убитых азербайджанских женщин и детей.

Выступая от имени азербайджанской общины, активисты диаспоры призвали французских депутатов быть справедливыми и провести сбалансированные дебаты.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis protest in front of National Assembly of France
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar Fransa Milli Assambleyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər

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