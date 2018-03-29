Олег Бабенко: "Азербайджанцы активны в интеграции Молдовы в мировое сообщество "

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Сахиль Гасымов принял участие в ряде встреч в Молдове.

Как сообщили Report в КАЕ, С.Гасымов и член Правления КАЕ, председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) Вугар Новрузов встретились в Кишиневе с руководителем Бюро межэтнических отношений Молдовы Олегом Бабенко.

На встрече были обсуждены межэтнические отношения в стране.

О.Бабенко проинформировал о деятельности проживающих в Молдове азербайджанцев, их роли в этнической политике.

Он отметил, что своей высокой деятельностью, азербайджанцы стали неотъемлемой и активной. частью народа Молдовы: "Проживающие в стране азербайджанцы принимают активное участие в интеграции Молдовы в мировое сообщество ".

Передав Олегу Бабенко приветствие председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова, Сахиль Гасымов представил ему подробную информацию о деятельности КАЕ.

Была оценена деятельность члена Правления КАЕ, председателя КАМ Вугара Новрузова в общественно-экономической жизни страны.

Затем О.Бабенко ознокомил гостей с музеем Холокоста и межэтнической толерантности в здании Бюро межэтнических отношений Молдовы и проинформировал их о массово убитых евреях и ромах фашистами во время II Мировой войны.

С.Гасымов оставил запись в Книге памяти музея. На встрече была дана высокая оценка отношениям между Молдовой и Азербайджаном, a также огромному вкладу в этом направлении президента Азербайджана Ильхама Алиева пожелав ему успехов в предстоящих президентских выборах 11 апреля этого года.