Обнародовано число живущих в Грузии азербайджанцев

Тбилиси. 28 декабря. REPORT.AZ/ В начале этого года численность населения Грузии составила 3 729 600 человек.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете Национального службы статистики Грузии.

Согласно документу, в годовом сравнении численность населения соседней страны увеличилась на 3 200 человек.

В Грузии насчитывается 1 938 100 женщин и 1 791 600 мужчин. 58,3% населения живет в городах, 41,7% - в селах.

В годовом сравнении, численность городского населения возросло, а сельского - сократилась.

В отчете также отразились показатели состава населения Грузии по этнической принадлежности. Согласно показателю 2014 года, в соседней стране проживает 233 000 азербайджанцев, что составляет 6,3% населения Грузии.