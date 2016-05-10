​Обнародована дата очередного съезда азербайджанцев мира

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Обнародована дата IV съезда азербайджанцев мира.

Как сообщили Report из пресс-службы Госкомитета по работе с диаспорой, съезд пройдет в Баку 3-4 июня.

В целях подготовки к IV съезду азербайджанцев мира при Госкомитете по работе с диаспорой был создан оргкомитет.

На съезде примут участие более 500 представителей диаспорных организаций Азербайджана из 49 стран мира, а также около 50-ти гостей, в том числе влиятельные политики, общественные и научные деятели из дружественных Азербайджану стран. На мероприятии обсудят работы, проведенные со времени III съезда азербайджанцев мира. В заключение съезда ожидается принятие нескольких документов.

Отметим, что в ряде стран мира действуют более 450 диаспорских организаций Азербайджана.

Напомним, что I съезд азербайджанцев мира прошел в Баку 9-10 ноября 2001 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. II съезд прошел спустя 5 лет - 16 марта 2006 года по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 февраля 2006 года № 1291. III съезд прошел в Баку 5-6 июля 2011 года.