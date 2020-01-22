Глава ОАО Riç-İnter Qrup в Украине: Наличие в Азербайджане молодых, образованных чиновников создает благоприятное впечатление

"Программа развития лидерства", реализуемая при организации и поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, уникальный шаг и успешная программа, принятая нашим государством для "вооружения" представителей азербайджанской диаспоры и развития лоббизма.

Гендиректор ОАО Riç-İnter Qrup в Украине, один из первых участников реализуемой при организации и поддержке Госкомитета по работе с диаспорой "Программы развития лидерства" Мурад Джафаров сказал в интервью Report.

По его словам, данная программа, целью которой является сохранение и поддержка поощрения национальной идентичности среди соотечественников за границей, доведение по мира реалий Азербайджана, развитие связей между азербайджанскими общинами, диаспорскими организациями и другими дружественными с Азербайджаном народами, а также странами, где они проживают, внесение вклада в создание взаимовыгодного сотрудничества и с этой целью поощрения лидерских качеств у членов общины, позволяет диаспорам предпринимать шаги для усиления связей между странами, в которых живут, и исторической родиной. Посредством этого проекта с азербайджанцами, живущими за границей и занимавшими разные позиции в обществе тех стран, где проживают, можно наладить серьезные связи.

Касаясь вопроса может ли программа "Развития лидерства" принести пользу в информировании в связи с нагорно-карабахской проблемой, М. Джафаров сказал, что состоялся встреча с вынужденными переселенцами в поселке Масазыр, семьями шехидов Ходжалинской трагедии и Апрельских боев.

"Кроме того, во время визита в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района мы ознакомились с широкомасштабными работами по реконструкции, осуществленными после освобождения от армянской оккупации, созданной современной инфраструктурой и жилищными условиями, также посетили памятник в честь шехидов, павших во время апрельских боев, сельскую среднюю школу и сельскую мечеть. Село Джоджуг Марджанлы было полностью разрушено. Созданные там условия позволяют говорить, что заложено начало Большого возвращения. Шагая по дорогам, проложенным в селе, настроение улучшалось. Особенно радует, что дети ходят в школу именно в этом селе. В результате этого они будут изучать свою историю на своей земле, некогда бывшей под оккупацией армянской стороны. В то же время во время визита именно в селе Джоджуг Марджанлы были выданы сертификаты первым выпускникам "Программы развития лидерства". Пусть вражеская сторона всегда видит в Джоджуг Марджанлы достижение, успех азербайджанского народа".