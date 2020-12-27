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Награды вручены активистам азербайджанской диаспоры в США

Награды вручены активистам азербайджанской диаспоры в США Активисты азербайджанской диаспоры в США награждены медалями.
Диаспора
27 декабря 2020 г. 15:49
Награды вручены активистам азербайджанской диаспоры в США
Эрджан Ерделенли

Активисты азербайджанской диаспоры в США награждены медалями.

Как передает местное бюро Report, активисты азербайджанской диаспоры в США - Абол Бахадорини, Эрджан Ерделенли, Фарид Мамедов, Джон-Наими Амирали, Турьян Карабах Рафаэлли награждены медалью Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”.

Глава Азербайджанской ассоциации в Нью-Йорке Эрджан Ерделенли, сказал, что историческая победа нашей страны в Отечественной войне была встречена азербайджанской диаспорой с радостью и гордостью: "Азербайджанские активисты, живущие в Соединенных Штатах, много работали, чтобы донести правду о Карабахе. Мы в этот период стали голосом Азербайджана в США. За это время были проведены митинги в ряде городов США, включая Нью-Йорк. О нас писали местные СМИ".

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-dakı Azərbaycan diasporunun fəalları mükafatlandırılıb

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