Фуад Мурадов: Нагорно-карабахский конфликт обуславливает укрепление нашего национального единства

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Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил азербайджанцев мира в связи с Днем солидарности азербайджанцев и Новым годом.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники, друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира, воплощающим в себе национальное единство и привязанность к родине, и Новым годом.

Нерешенный в результате захватнической политики Армении нагорно-карабахский конфликт, будучи беспокоящей всех судьбоносной проблемой, обуславливает еще большее укрепление нашего национального единства. Во имя донесения до мира азербайджанских реалий, пропаганды нашей культуры, прочности и устойчивости национального единства перед каждым нашим соотечественником независимо от места жительства, диаспорской организацией стоят большие задачи.

В течение 2019 года Госкомитетом по работе с диаспорой осуществлены 524 проекта и мероприятия по информированию мировой общественности об азербайджанских реалиях, пропаганде национально-культурного наследия, объединению проживающих за границей азербайджанцев, развитию идеологии азербайджанства.

В этом году учреждено еще 7 координационных советов, и в настоящее время функционируют 11 координационных советов, представляющих 29 стран. Для поддержки диаспоральной деятельности государством учреждена медаль "За заслуги в диаспоральной деятельности", в четырех странах начала функционировать азербайджанская школа под названием "Карабах".

В 2019 году в Германии, Венгрии, Испании, Италии, Бельгии, Польше, Украине, Грузии и Турции были учреждены Дома Азербайджана и сданы в пользование наших соотечественников. Были профинансированы проекты 37 диаспорских организаций и 17 членов диаспоры по приоритетным направлениям, установленным Фондом поддержки диаспоры Азербайджана".