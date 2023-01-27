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Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы осудила теракт в Иране

Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы осудила теракт в Иране Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы распространила заявление, в котором осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Диаспора
27 января 2023 г. 21:51
Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы осудила теракт в Иране

Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы распространила заявление, в котором осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В документе выражена глубокая обеспокоенность терактом, в результате которого был убит начальник службы охраны Орхан Аскеров и ранены двое сотрудников посольства.

Авторы заявления считают, что за кровавым инцидентом стоят спецслужбы Ирана.

Наши соотечественники призвали мировое сообщество занять справедливую позицию и предпринять необходимые меры для наказания виновных.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskva Milli-Mədəni Muxtariyyəti İrandakı silahlı hücumu pisləyib

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