Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы осудила теракт в Иране

Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы распространила заявление, в котором осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы распространила заявление, в котором осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В документе выражена глубокая обеспокоенность терактом, в результате которого был убит начальник службы охраны Орхан Аскеров и ранены двое сотрудников посольства.

Авторы заявления считают, что за кровавым инцидентом стоят спецслужбы Ирана.

Наши соотечественники призвали мировое сообщество занять справедливую позицию и предпринять необходимые меры для наказания виновных.