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На муниципальных выборах в Германии выдвинута кандидатура азербайджанца

​На выборах в Германии выдвинута кандидатура азербайджанца

Кандидатура азербайджанца зарегистрирована для участия в муниципальных выборах в Германии, которые состоятся 9 октября нынешнего года. 

Как сообщает европейское бюро Report, кандидатура Мушаххаса Султанова выдвинута Социал-демократической партией Германии. 

Отметим, что М.Султанов состоит в партии с 2006 года. В случае избрания он может возглавить один из пяти городов. М.Султанов родился 1 сентября 1967 года в Баку, окончил Азербайджанскую нефтяную академию. С 1999 года проживает в Германии. Трудовую деятельность в Германии начал с должности помощника инженера. С 2006 года инвестирует в гостиничный и гастрономический сектора местной экономики. Женат, имеет двоих детей.

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