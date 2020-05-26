На муниципальных выборах в Германии выдвинута кандидатура азербайджанца

Кандидатура азербайджанца зарегистрирована для участия в муниципальных выборах в Германии, которые состоятся 9 октября нынешнего года.

Как сообщает европейское бюро Report, кандидатура Мушаххаса Султанова выдвинута Социал-демократической партией Германии.

Отметим, что М.Султанов состоит в партии с 2006 года. В случае избрания он может возглавить один из пяти городов. М.Султанов родился 1 сентября 1967 года в Баку, окончил Азербайджанскую нефтяную академию. С 1999 года проживает в Германии. Трудовую деятельность в Германии начал с должности помощника инженера. С 2006 года инвестирует в гостиничный и гастрономический сектора местной экономики. Женат, имеет двоих детей.