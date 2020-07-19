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На мексиканском радио рассказали о провокации армян 

На мексиканском радио рассказали о провокации армян  Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талибов рассказал в интервью влиятельному мексиканскому радио ABC, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, начав внезапные артиллерийские обстрелы позиций азербайджанской армии на азербайджано-армян
Диаспора
19 июля 2020 г. 09:17
На мексиканском радио рассказали о провокации армян 

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талибов рассказал в интервью влиятельному мексиканскому радио ABC, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, начав внезапные артиллерийские обстрелы позиций азербайджанской армии на азербайджано-армянской границе в Товузском районе с 12 июля, в результате чего 11 военнослужащих азербайджанской армии и один мирный житель погибли, еще несколько военнослужащих получили ранения.


Как сообщили Report в посольстве Азербайджанской Республики в Мексике, подчеркнув, что армянская сторона запланировала эту провокацию заранее, посол сказал, что страна-агрессор неоднократно прибегала к таким провокациям как на линии соприкосновения войск, так и на государственной границе.


Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, М.Талыбов рассказал, что Армения оккупировала 20 процентов признанных на международном уровне, в том числе и Мексикой, территорий Азербайджана, осуществив на этих территориях этнические чистки, отметив, что резолюции Совета безопасности ООН требуют немедленного освобождения данных территорий от оккупационных сил, а Армения до сих пор не выполняет требования этих резолюций.

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Версия на азербайджанском языке Erməni təxribatı ilə bağlı məlumatlar Meksika radiosunda

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