На мексиканском радио рассказали о провокации армян

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талибов рассказал в интервью влиятельному мексиканскому радио ABC, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, начав внезапные артиллерийские обстрелы позиций азербайджанской армии на азербайджано-армян

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талибов рассказал в интервью влиятельному мексиканскому радио ABC, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, начав внезапные артиллерийские обстрелы позиций азербайджанской армии на азербайджано-армянской границе в Товузском районе с 12 июля, в результате чего 11 военнослужащих азербайджанской армии и один мирный житель погибли, еще несколько военнослужащих получили ранения.



Как сообщили Report в посольстве Азербайджанской Республики в Мексике, подчеркнув, что армянская сторона запланировала эту провокацию заранее, посол сказал, что страна-агрессор неоднократно прибегала к таким провокациям как на линии соприкосновения войск, так и на государственной границе.



Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, М.Талыбов рассказал, что Армения оккупировала 20 процентов признанных на международном уровне, в том числе и Мексикой, территорий Азербайджана, осуществив на этих территориях этнические чистки, отметив, что резолюции Совета безопасности ООН требуют немедленного освобождения данных территорий от оккупационных сил, а Армения до сих пор не выполняет требования этих резолюций.