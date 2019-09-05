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Минобразования отправило в азербайджаноязычные школы Грузии учебники - ФОТО

Минобразования отправило в азербайджаноязычные школы учебники

Министерство образования Азербайджана направило в азербайджаноязычные школы Грузии учебники и методические пособия на 2019-2020 учебный год.

Как сообщает грузинское бюро Report, посольство Азербайджана в Грузии передало учебники и пособия в министерство образования, науки, культуры и спорта соседней страны. 

Сюда вошли 20 622 учебников по азербайджанскому языку и литературе для I-XI классов и методические пособия для педагогов. 

Книги предусматривается доставить в азербайджаноязычные школы до начала нового учебного года. 

Отметим, что в прошлом учебном году Азербайджан передал Грузии 24 127 учебников по азербайджанскому языку и литературе. 

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