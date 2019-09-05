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Минобразования Грузии благодарит правительство Азербайджана

Минобразования Грузии благодарит правительство Азербайджана

"Мы благодарим Министерство образования Азербайджана за учебные пособия, направленные в Грузию".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил руководитель департамента международных связей Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии Каха Хандулишвили.

По его словам, при поддержке правительства Азербайджана учащиеся азербайджаноязычных школ в Грузии обеспечиваются учебниками "Азербайджан" и "Литература" в новом и современном оформлении.

Руководитель департамента отметил, что министерство предоставит учебные пособия школам до начала нового учебного года.

К.Хандулишвили сказал, что количество ежегодно отправляемых из Азербайджана учебных пособий соответствует квоте, определяемой после оценки потребностей школ.

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