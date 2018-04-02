Министр культуры и образования Молдовы выразила признательность представителям КАЕ

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Министр культуры и образования Молдовы г-жа Моника Бабук приняла находящихся в Кишиневе президента Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Сахиля Гасымова и члена Правления КАЕ, председателя Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) Вугара Новрузова.

Как сообщили Report в конгрессе, во время приема Сахиль Гасымов рассказал о деятельности КАЕ, дальнейших планах.

Он также коснулся деятельности азербайджанцев в развитии культурного разнообразия в Европе.

Моника Бабук коснулась деятельности азербайджанцев в Молдове и роли в общественно-политической жизни страны.

Она отметила о высоком уровне отношений между Азербайджаном и Молдовой. Министр придала высокую оценку развитию всех отраслей в Азербайджане в последние 25 лет и пожелала народу Азербайджана успехов.

М.Бабук также коснулась дружбы азербайджанцев и молдаван в Европе: "Недавно во Франции в Азербайджанском доме в Париже прошло государственное мероприятие Молдовы. Азербайджанский дом безвозмездно распахнул двери перед братским молдавским народом. Прошу передать мою благодарность азербайджанским друзьям".

Во время встречи председатель КАМ Вугар Новрузов также рассказал о постепенном признании в Молдове образцов культуры Азербайджана и коснулся активности азербайджанцев в культурной жизни этой страны.

Затем С.Гасымов и В.Новрузов приняли участие на прошедшей в Кишиневе международной выставке туризма и в рамках мероприятия встретились с гендиректором Агентства туризма Молдовы Станиславом Русу.

На встрече обсудили связи и перспективы между странами в области туризма.