Мэр Харькова: Азербайджанские парни оказывают особое внимание украинским девушкам

"Жители Харькова очень положительно относятся к азербайджанцам, азербайджанскому государству. Для пропаганды азербайджанских реалий, культуры здесь имеется любая возможность".

Об этом европейскому бюро Report сказал мэр украинского города Харьков Геннадий Кернес.

По его словам, проживающие в Харькове азербайджанские молодые люди весьма активны: "Среди них, естественно, преобладают студенты. Это очень хорошо, что азербайджанские парни оказывают в Харькове особое внимание украинским девушкам. Это показатель культурных связей между двумя народами, опирающихся на давние, устоявшиеся отношения. Мы должны относиться к этому с особым вниманием, заботой", - подчеркнул мэр.

Г.Кернес также отметил, что Харьков занимает особое место в динамичном развитии сотрудничества между Украиной и Азербайджаном: "Сюда входят все категории - от культурных связей до экономических отношений. Кроме того, деятельность азербайджанской диаспоры в нашем городе крепнет день ото дня, что придает особый импульс связям. Мы можем усилить лоббизм и ускорить обмен мнениями между двумя странами во всех сферах. Вышеперечисленное создает прекрасную основу для этого", - сказал Г.Кернес.