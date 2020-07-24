Мехрибан Алиева: Призываю дать справедливую оценку произошедшим событиям

Мирные патриотические акции азербайджанцев в поддержку своей Родины столкнулись с физическим насилием, агрессией и пещерной ненавистью некоторых представителей армянской диаспоры

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева обратилась к нашим соотечественникам в связи с недавними событиями в Лос-Анджелесе и столицах ряда европейских стран.

Как сообщает Report в обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Меня, как и миллионы азербайджанцев по всему миру, глубоко возмутили недавние события, произошедшие в американском Лос-Анджелесе и в некоторых европейских столицах.

Мирные патриотические акции азербайджанцев в поддержку своей Родины, заранее согласованные с соответствующими государственными органами, столкнулись с физическим насилием, агрессией и пещерной ненавистью некоторых представителей армянской диаспоры.

Хорошо подготовленные, обученные провокаторы, пользуясь значительным численным преимуществом, атаковали мирных демонстрантов, нанося им травмы и увечья. В ряде случаев группы агрессивно настроенных армян нападали на азербайджанцев, которые были в этот момент одни и не могли противостоять оголтелой толпе.

Взращиваемая десятилетиями идеология ненависти и азербайджанофобии приносит свои «уродливые плоды» - одни армяне забрасывают мирных азербайджанских демонстрантов камнями в центрах мировых столиц, другие стреляют по домам азербайджанских граждан из тяжелых артиллерийских орудий.

История знает множество примеров совершения подобных преступлений против азербайджанского народа.

Достаточно вспомнить массовое уничтожение вооруженными силами Армении мирного азербайджанского населения города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Эти трагические события были признаны геноцидом более чем десятью государствами и осуждены на уровне международных организаций.

В ту кровавую ночь вооруженные до зубов боевики с особой жестокостью уничтожили 613 человек, 421 мирный житель подвергся пыткам и унижениям, 1275 человек пропали без вести или были взяты в плен, а сам город был практически полностью сожжен.

В результате полученных огнестрельных ранений более тысячи мирных граждан стали инвалидами. В числе убитых - 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков.

8 семей было уничтожено полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них. 56 человек были сожжены заживо.

Не менее показательным можно считать и убийство армянскими агрессорами двухлетней Захры Гулиевой, погибшей вместе с бабушкой 4 июля 2017 года в результате обстрела из крупнокалиберных орудий села Алханлы Физулинского района. Или совершенное 14 июля 2020 года убийство Азиза Азизова - мирного 76-летнего жителя Товузского района, погибшего в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами гражданских объектов.

Более 30 лет армянский агитпроп, не без помощи многочисленной диаспоры, ведет оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, пытаясь оправдать эти жестокие преступления. Не секрет, что абсолютное большинство клеветнических кампаний против нашей страны также инспирируется и финансируется именно армянской диаспорой.

Градус ненависти и агрессии зашкаливает настолько, что некоторые ее представители решаются на беззаконие и бесчинства в столицах западных стран, считающих себя колыбелью демократии.

Иначе как еще объяснить тот факт, что посольство Азербайджанской Республики забрасывается камнями, а мирным демонстрантам наносятся увечья в политическом центре объединенной Европы – Брюсселе?

Жуткие кадры насилия и вандализма из Лос-Анджелеса, Брюсселя и других городов, демонстрирующие истинное лицо наших противников, вызывают не только справедливое возмущение, но и обоснованные вопросы.

Почему правоохранительные органы этих стран позволяют распоясавшимся бандитским группировкам совершать подобные бесчинства? Как можно закрывать глаза на эти преступления?

От имени миллионов азербайджанцев всего мира я призываю правоохранительные органы США, Бельгии и других государств провести тщательное расследование этих событий, дать им соответствующую правовую оценку и привлечь всех виновных к ответственности, ибо зло должно быть наказано.

Я также призываю многочисленные неправительственные организации, в том числе Freedom House, AmnestyInternational и Human Rights Watch, которые декларируют защиту прав человека своей миссией, дать справедливую оценку произошедшим событиям.

Но пока мы их почему-то не слышим. Надеюсь, этим структурам хватит принципиальности, чтобы отойти от политики двойных стандартов и выступить с заявлениями, основанными на фактах.

Дорогие братья и сестры!

Произошедшее наглядно демонстрирует насколько серьезную угрозу для мирного азербайджанского населения представляет захватническая политика Армении. В подобных обстоятельствах наш долг - донести эту истину до мирового сообщества.

Наша задача - объединиться и настойчиво требовать со всех трибун справедливого расследования недавних актов насилия и привлечения виновных к ответственности.

Каждый голос имеет значение!

Я призываю азербайджанцев всего мира действовать сообща, объединив весь потенциал нашей диаспоры, дабы дать отпор бесчинствующему врагу.

Но при этом мы должны помнить, что нельзя уподобляться варварам и бандитам, которыми движет пещерная ненависть и нетерпимость. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля.

Я благодарю каждого, кто в эти дни возвысил свой голос и поднял флаг Азербайджана в городах по всему миру.

И пусть никто не сомневается - никакие провокации не заставят нас свернуть с истинного пути. Нас миллионы, но у нас единая цель – защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической справедливости.

Потому что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак!"