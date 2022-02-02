В ассоциации азербайджанцев России назвали провокацией заявление Ары Абрамяна

Консультативный совет "Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России" ( МАРР) выражает серьезную озабоченность в связи с провокационным характером заявления президента Союза армян России, Ары Абрамяна, размещенного на официальном сайте САР от 30.01.202

Консультативный совет "Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России" ( МАРР) выражает серьезную озабоченность в связи с провокационным характером заявления президента Союза армян России, Ары Абрамяна, размещенного на официальном сайте САР от 30.01.2022 года по поводу кинопоказа художественного фильма "Гарегин Нжде".

Об этом сообщает Report со ссылкой на МАРР.

В заявлении отмечается, что президент САР, манипулируя общественным мнением, оправдывает Нжде, характеризует его яркой личностью, в то время как "Гарегин Нжде был руководителем армянской националистической партии, подобной гитлеровской, тесно сотрудничал с руководством фашистской Германии, активно боролся против Советского Союза".

МААР считает недопустимой героизацию фашизма в любой форме, в том числе посредством показа художественного фильма, издания литературы, установки памятников и др., посвященных пособникам фашистов.

"Демонстрация в МЦ САР художественного фильма "Гарегин Нжде" не что иное, как оскорбление памяти погибших и тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны",- отмечается в заявлении МААР.

Как указывают в МААР, после заявления А. Абрамяна в средствах массовой информации и социальных сетях развернулись острые дискуссии. "Его слова «Мы действуем в рамках законов нашей страны и того же требуем от других» вызывают недоумение. Интересно, какие законы и какого государства он имеет в виду?"- задаются вопросом авторы заявления.

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.05.1995 г. ФЗ-80 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Статья 6 данного закона гласит о борьбе с проявлениями фашизма, указывают они.

"К тому же, по их словам, 17.12.2021 г. Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма", - говорится в заявлении.

Ранее ветераны России обвинили Союз армян РФ в реабилитации фашизма за фильм о Нжде.