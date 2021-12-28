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Конгресс азербайджанцев Полтавы собрался накануне Дня солидарности

Конгресс азербайджанцев Полтавы собрался накануне Дня солидарности Конгресс азербайджанцев Полтавской области Украины собрался накануне Дня солидарности азербайджанцев мира.
Диаспора
28 декабря 2021 г. 12:55
Конгресс азербайджанцев Полтавы собрался накануне Дня солидарности

Конгресс азербайджанцев Полтавской области Украины собрался накануне Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, члены Конгресса обсудили итоги года и планы на следующий год.

Перед дискуссиями собравшиеся минутой молчания почтили память соотечественников, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

Председатель Конгресса азербайджанцев Полтавской области, доктор юридических наук Ханлар Махмудов рассказал о выполненных и предстоящих обязательствах Конгресса.

Затем выступили заместители председателя Конгресса Джавид Исмаилов, Сахраддин Мамишов, члены Насими Бабаев, Нариман Мустафаев и другие. После встречи для проживающих в регионе азербайджанцев был организован праздничный вечер. В ходе мероприятия член Конгресса, отличившийся в боевых действиях на востоке Украины военнослужащий Джаваншир Мустафаев был награжден Почетной грамотой. Затем новым членам Конгресса вручили сертификаты.

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Версия на английском языке ФотоCongress of Poltava Azerbaijanis gathers in anticipation of Solidarity Day
Версия на азербайджанском языке ФотоPoltava azərbaycanlıları Konqresi Həmrəylik günü ərəfəsi toplanıb

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