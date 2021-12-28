Конгресс азербайджанцев Полтавы собрался накануне Дня солидарности

Конгресс азербайджанцев Полтавской области Украины собрался накануне Дня солидарности азербайджанцев мира.
Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, члены Конгресса обсудили итоги года и планы на следующий год.
Перед дискуссиями собравшиеся минутой молчания почтили память соотечественников, погибших в 44-дневной Отечественной войне.
Председатель Конгресса азербайджанцев Полтавской области, доктор юридических наук Ханлар Махмудов рассказал о выполненных и предстоящих обязательствах Конгресса.
Затем выступили заместители председателя Конгресса Джавид Исмаилов, Сахраддин Мамишов, члены Насими Бабаев, Нариман Мустафаев и другие. После встречи для проживающих в регионе азербайджанцев был организован праздничный вечер. В ходе мероприятия член Конгресса, отличившийся в боевых действиях на востоке Украины военнослужащий Джаваншир Мустафаев был награжден Почетной грамотой. Затем новым членам Конгресса вручили сертификаты.