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Комитет Милли Меджлиса утвердил переименование села Сагиян

Комитет Милли Меджлиса утвердил переименование села Сагиян В муниципальных списках предусматривается заменить название муниципалитета Сагиян Шамахинского района на муниципалитет Гюнешли
Диаспора
14 декабря 2020 г. 14:10
Комитет Милли Меджлиса утвердил переименование села Сагиян

Сегодня состоялось онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью парламента, председатель комитета Сиявуш Новрузов сообщил, что в повестку дня включены 2 вопроса.

Сначала С.Новрузов представил законопроект "О переименовании села Сагиян Шамахинского района Азербайджанской Республики в село Гюнешли". Он отметил, что в ряде территорий, освобожденных Азербайджанской армией под руководством президента Ильхама Алиева от оккупации, уже начался процесс переименования сел и районов. Несмотря на то, что Шамахинский район географически не близок к освобожденным территориям, однако название села Сагиян на его административной территории никак не связано с азербайджанским этносом, национально-наследственными ценностями, историей, географией нашего народа, бытом местного населения.

С.Новрузов подчеркнул, что второй вопрос повестки дня - документ о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике", добавленный в закон "О территориях и землях муниципалитетов", также связан с этим, и в связи с этим в муниципальных списках предусматривается заменить название муниципалитета Сагиян Шамахинского района на муниципалитет Гюнешли.

В конце заседания было принято решение рекомендовать оба вопроса для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Saqiyan kəndinin adının dəyişdirilməsi Milli Məclisin iclasına tövsiyə olunub

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