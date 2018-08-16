Кандидат-азербайджанец примет участие на выборах в Сейм Латвии

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Уроженец грузинской области Борчалы Асиф Ибрагимов примет участие в очередных выборах в Сейм (парламент) Латвии.

Как сообщает Report, зарегистрирована кандидатура в депутаты А.Ибрагимова 1989 г.р.

Кандидатура проживающего в Латвии с 1996 года и занимающегося предпринимательской деятельностью А.Ибрагимова была выдвинута популярной Социал-демократической партией страны. Эта партия одержала победу на последних парламентских выборах.

Отметим, что Латвия парламентская Республика, очередные выборы в Сейм страны намечены на 6 октября текущего года.