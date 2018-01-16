Каха Каладзе: В Тбилиси носящие имена выдающихся азербайджанцев улицы будут благоустроены

Тбилиси. 16 января. REPORT.AZ / Разработан проект восстановления и реконструкции столицы Грузии, города Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, мэр города Каха Каладзе представил новый проект общественности.

В Тбилиси также есть улицы, носящие имена выдающихся азербайджанцев, сыгравших особую роль в общественно-политической жизни Азербайджана и Грузии, в развитии культуры двух народов. В подготовленном проекте также нашло свое отражение благоустройство этих улиц, обновление табличек с названиями, ряда барельефов, а также смена названия некоторых улиц.

Каха Каладзе заявил грузинскому бюро Report, что для того, чтобы вернуть былой авторитет и историзм столицы подготовлены новые планы. Согласно плану дороги столицы будут расширены, однако, при этом старые здания, памятники культуры, строения исторического значения будут сохранены.

Мэр высказал своё мнение об улицах в Тбилиси, носящих имена выдающихся азербайджанцев: "Мы наряду с заменой табличек на улицах, носящих имена выдающихся азербайджанцев благоустроим эти улицы и территории. На некоторых улицах есть также барельефы выдающихся азербайджанцев. Некоторые из них сломаны, пришли в негодность. Эти доски будут обновлены".

К.Каладзе также внес ясность в вопрос изменения названий некоторых улиц: "В плане также есть вопрос переименования некоторых улиц. Но переименования улиц, носящих имена азербайджанцев не предусматривается".

Он также отметил, что в проекте нашли отражение ремонт и благоустройство улицы "Баку" в столице.

Отметим, что в настоящее время в Тбилиси есть улицы "Баку", Мирза Шафи Вазех, Мирза Фатали Ахундзаде, Ибрагим Исфаханлы, Низами Гянджеви, Ахмед Джавад, Мир-Гасан Везиров и улицы, носящие имена других азербайджанских мыслителей. В поселке Поничала (Соганлыг) есть улица имени Рашида Бейбутова.

Жизнь и творчество М.Ф.Ахундзаде, И.Исфаханлы, Р. Бейбутова были тесно связаны с Грузией, в частности, с Тбилиси.

Заместитель мэра города Тбилиси Илья Елошвили в заявлении грузинскому бюро Report также коснулся вопроса благоустройства улиц, носящих имена азербайджанцев: "Азербайджан дружественная и братская для нас страна. У нас близкая культура и сходство. Ряд азербайджанских мыслителей жили в Тбилиси, писали здесь работы. В проекте нашел свое отражение вопрос благоустройства улиц, носящих их имена. Я думаю, что нет необходимости в изменении названий этих улиц.

Напомним, что на некоторых улицах носящих имена азербайджанцев были проведены работы по сносу и построены новые здания. Например на улице М.Ш.Вазеха строится новый отель. Сообщается о сохранении названия улицы после завершения строительных работ.

На улице М.Ф.Ахундзаде есть также доска. Но эти доски устарели, прочтение надписи на них было затруднено.

И.Исфаханлы родился в Тбилиси и сыграл исключительную роль в создании азербайджанского театра в Грузии. В 1997 году по решению министерства культуры Грузии в честь 100-летия И.Исфаханлы четвертый переулок улицы Вахтанга Горгосали в Тбилиси получил имя актера. Подготовка таблички с новым названием улицы была поручена мэрии Тбилиси.

На некоторых улицах, носящих имена азербайджанских мыслителей нет досок. В новом плане города Тбилиси предусмотрено восстановление этих названий и другие вопросы.