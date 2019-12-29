Известные грузинские политики поздравили азербайджанский народ по случаю Дня солидарности - ВИДЕО

В этом году 31 декабря отмечается 30-летие Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, по этому случаю известные грузинские политики поздравили азербайджанский народ.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе: "Хочу поздравить азербайджанский народ!

30 лет – это немаленькая дата. В первую очередь, что самое главное и важное, хочу пожелать мира и душевного спокойствия.

Азербайджан является нашим стратегическим партнером и те отношения, что существуют между нашими народами и государствами, очень важны.

Я уверен, что на протяжении последующих лет наши отношения еще более углубятся и станут более дружественными, что для наших обеих стран является очень важным".

Глава департамента международных отношений Агентства инноваций и технологий Грузии Мариам Лашхи: "Хочу поприветствовать азербайджанский народ, наших друзей, и поздравить их с Днем солидарности!

Хочу пожелать вам экономической силы. Азербайджан всегда являлся экономическим партнером Грузии, и я хотела бы, чтобы наше сотрудничество в направлении инноваций и технологий еще более укрепилось, чтобы совместно мы строили экономику, основанную на знании".

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе: "31 декабря в Азербайджанской республике праздник - День солидарности азербайджанцев всего мира. Хочу воспользоваться случаем и поздравить нашего стратегического партнера, дружественное нам государство. Как вы знаете, отношения между нашими странами динамически развиваются как на политическом, так и на торгово-экономическом уровне, а также в культурно-гуманитарном направлении. Нас связывают очень много важных проектов и, конечно, дружба, в том числе между диаспорами. Как вы знаете, этот праздник отмечает не только в Азербайджане, но и азербайджанцы всего мира, в том числе и в Грузии. Мы присоединяемся к этому торжеству и от души желаем Азербайджану, нашему другу, успехов в наших совместных проектах и начинаниях".

Председатель парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе: "Поздравляю азербайджанцев с этим важным днем! Сегодня мы максимально стараемся, чтобы права представителей азербайджанского меньшинства были защищены. Мы очень гордимся многовековой дружбой, которая связывает нас и этнических азербайджанцев. Мы сделаем все для того, чтобы эта дружба между нашими народами продолжалась еще много лет и веков. Конечно, межгосударственные отношения очень важны, Грузия и Азербайджан являются очень хорошими партнерами, и мы всячески стараемся сохранить эти добрососедские отношения, сделать все на международном уровне, чтобы наши государства тесно сотрудничали во всех сферах".

Председатель парламентского комитета Ираклий Сесиашвили: "Хочу поздравить братский азербайджанский народ с Днем солидарности! Пожелать, конечно, мира и стабильности, быстрого развития, прогресса. Мы гордимся нашей дружбой, историческим прошлым между нашими народами. Естественно, у нас есть чувство и ожидания, что наша дружба еще более углубится в будущем. У нас потрясающие отношения с коллегами, между правительствами, что я является хорошей основой для продолжения активной работы между нашими странами для обеспечения мира и стабильности в регионе".

Председатель парламентского комитета по окружающей среде Нино Цилосани: "Поздравляю азербайджанский народ с Всемирным днем солидарности азербайджанцев! Солидарность между людьми является основой, на чем должны строиться отношения. Азербайджан является нашим соседом и дружественным государством, с которым нас связывают не только деловые и стратегические отношения, но и многолетняя, толерантная история наших народов. Я хочу поздравить наших сограждан азербайджанцев, и не только их, с этим днем и пожелать им мира и благополучия".