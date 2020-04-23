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III Летний лагерь диаспорской молодежи отложен

​III Летний лагерь диаспорской молодежи отложен

Срок подачи заявок на участие в III Летнем лагере диаспорской молодежи продлен до неопределенного времени. 

Об этом Report сообщили в Оргкомитете лагеря. Было отмечено, что в связи с коронавирусом были внесены изменения в график проведения мероприятий многих стран мира: "Принимая во внимание это обстоятельство и интерес молодежи к лагерю, сроки подачи заявки на участие в лагере был продлен до неопределенного времени. Несмотря на то, что III Летний лагерь планировалось провести 12-19 июля, возникшая ситуация требовала изменения даты его проведения. Информация о дате проведения лагеря будет обнародована в ближайшее время".

Отметим, что на сегодняшний день для участия в лагере зарегистрированы более 100 представителей молодежи.

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