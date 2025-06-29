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II Форум Американско-Азербайджанской Молодежи начал свою работу

II Форум Американско-Азербайджанской Молодежи начал свою работу II Форум Американско-Азербайджанской Молодежи начал свою работу
Диаспора
29 июня 2025 г. 03:24
II Форум Американско-Азербайджанской Молодежи начал свою работу

II Форум Американско-Азербайджанской молодежи открыл свою работу в Университете Джорджа Мейсона в штате Вирджиния, США, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, организации "Азербайджанский дом" и организационной поддержке Американско-Азербайджанской Молодежной Федерации (AAYF).

Как сообщает американское бюро Report, форум проходит под девизом "Объединение молодежи для лидерства будущего", в нем участвуют азербайджанские студенты, ученые и дипломаты, обучающиеся в 37 университетах, расположенных в 23 штатах и городах США.

На церемонии открытия прозвучали гимны Азербайджана и США, а память тех, кто отдал свои жизни за родину, была почтена минутой молчания. Форум был организован координатором "Азербайджанского дома" в штате Вирджиния Нигяр Ибрагимовой и президентом Культурного общества Северной Калифорнии Нурланом Шукюрли.

В работе форума также приняли участие соучредитель "Азербайджанского дома" Севда Тахирли, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, первый секретарь Посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев, профессор Университета Джорджа Мейсона Севиль Сулейман, председатель AAYF Лейла Асланова. Они поделились своими мыслями о значении форума, о том, как усилия азербайджанцев, переехавших в США много лет назад, содействовали более легкой интеграции новых поколений в страну, о важности сетевого взаимодействия молодежи и о целях для будущей деятельности. Также было подчеркнуто, что как сообщество, так и государство всегда поддерживают молодежь.

После выступлений состоялись два панельных обсуждения, на которых обсуждалось, как опыт разных поколений способствует развитию молодежи и какие возможности для глобального сотрудничества существуют.

Кроме того, на мероприятии был представлен видеоролик под названием "Карбах — это Азербайджан", а также короткая музыкальная программа. Во второй половине дня профессор Университета Южного Мэна Бренда М. Золлитш провела тренинг на тему "Развитие личной устойчивости как молодого лидера".

Стоит отметить, что форум, который пройдет 28-29 июня, направлен на укрепление взаимосвязей между азербайджанской и американской молодежью, обсуждение возможностей для глобального сотрудничества, а также на развитие лидерских навыков у молодежи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAmerika-Azərbaycan Gənclərinin II Forumu öz işinə başlayıb

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