Хикмет Гаджиев: На следующем этапе перед представителями диаспоры стоят важные вызовы

"Армения должна серьезно подумать над мирным предложением Азербайджана, состоящим из пяти пунктов, и подписать мирный договор".

Армения должна серьезно подумать над мирным предложением Азербайджана, состоящим из пяти пунктов, и подписать мирный договор.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сегодня на панельном заседании “Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период, план действий/дорожная карта” в рамках V Съезда азербайджанцев мира в Шуше.

Х.Гаджиев подчеркнул, что на следующем этапе перед представителями диаспоры стоят важные задачи.

Он подчеркнул, что во время Отечественной войны выступления президента Ильхама Алиева сыграли большую роль в предотвращении информационной блокады: “Наша диаспора также приняла активное участие в этом процессе. Однако эта пропаганда продолжается и после войны. Например, в недавно принятой Европарламентом резолюции указывается, что на освобожденных от оккупации территориях якобы разрушаются армянские историко-культурные памятники. Разве они не видят разрушенные культурно-исторические памятники азербайджанского народа на освобожденных от оккупации территориях? Сегодняшний съезд проходит перед разрушенным зданием Шушинской реальной школы”.

Говоря о загрязнении освобожденных территорий минами, Х.Гаджиев отметил, что до сих пор не сообщается о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны.