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Хикмет Гаджиев: На следующем этапе перед представителями диаспоры стоят важные вызовы

Хикмет Гаджиев: На следующем этапе перед представителями диаспоры стоят важные вызовы "Армения должна серьезно подумать над мирным предложением Азербайджана, состоящим из пяти пунктов, и подписать мирный договор".
Диаспора
22 апреля 2022 г. 15:38
Хикмет Гаджиев: На следующем этапе перед представителями диаспоры стоят важные вызовы

Армения должна серьезно подумать над мирным предложением Азербайджана, состоящим из пяти пунктов, и подписать мирный договор.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сегодня на панельном заседании “Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период, план действий/дорожная карта” в рамках V Съезда азербайджанцев мира в Шуше.

Х.Гаджиев подчеркнул, что на следующем этапе перед представителями диаспоры стоят важные задачи.

Он подчеркнул, что во время Отечественной войны выступления президента Ильхама Алиева сыграли большую роль в предотвращении информационной блокады: “Наша диаспора также приняла активное участие в этом процессе. Однако эта пропаганда продолжается и после войны. Например, в недавно принятой Европарламентом резолюции указывается, что на освобожденных от оккупации территориях якобы разрушаются армянские историко-культурные памятники. Разве они не видят разрушенные культурно-исторические памятники азербайджанского народа на освобожденных от оккупации территориях? Сегодняшний съезд проходит перед разрушенным зданием Шушинской реальной школы”.

Говоря о загрязнении освобожденных территорий минами, Х.Гаджиев отметил, что до сих пор не сообщается о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: "Next stage holds important challenges for diaspora reps"
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Növbəti mərhələdə diaspor nümayəndələri qarşısında mühüm çağırışlar var"

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