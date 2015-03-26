​Хагани Гусейнли: Азербайджанцам, воюющим в Украине, грозит 15 лет тюрьмы

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Из-за того, что добровольцам из Азербайджана украинская сторона не предоставляет никакого статуса, угрожает им длительным заключением на родине.

Как передает Report, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель правления ОО "Конгресс азербайджанцев Украины" Хагани Гусейнли.

"Есть тысячи людей, которые готовы воевать за целостность Украины, но с прибытием возникают проблемы. Украинским пограничникам издан приказ, согласно которому они, по своему усмотрению, могут депортировать добровольца из Азербайджана", - отметил Х.Гусейнли.

«Сейчас Украина столкнулась с серьезной проблемой в отношении добровольцев, которые воюют в зоне АТО. Легализация добровольческих батальонов не вызывает сомнения. Мы столкнулись даже с тем, что убитому азербайджанцу в зоне АТО не предоставили статус участника боевых действий. А ведь он ценой своей жизни защищал Украину в ходе АТО», - сказал Гусейнли.

Он также отметил, что в Азербайджане есть закон, который не позволяет воевать в иностранных государствах.

"Наши ребята, которые здесь воюют, по возвращении домой могут получить 15 лет тюрьмы", - подытожил Х.Гусейнли, добавив, что единственный выход - найти статусное определение и легализацию этого вопроса.