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Глава Тернопольской области: Мы заинтересованы в совместных проектах с азербайджанцами

Глава Тернопольской области: Мы заинтересованы в совместных проектах с азербайджанцами Глава Тернопольской областной администрации Украины Володимир Труш встретился с председателем Конгресса азербайджанцев по Ивано-Франковской области, руководителем азербайджанской диаспоры в Западной Украине Матлабом Наджафовым.
Диаспора
27 ноября 2021 г. 18:05
Глава Тернопольской области: Мы заинтересованы в совместных проектах с азербайджанцами

Глава Тернопольской областной администрации Украины Володимир Труш встретился с председателем Конгресса азербайджанцев по Ивано-Франковской области, руководителем азербайджанской диаспоры в Западной Украине Матлабом Наджафовым.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, в ходе встречи Наджафов рассказал о социальной и политической активности азербайджанцев в Западной Украине, передал приветствия и предложения председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, главы Ассамблеи народов Украины Ровшана Тагиева.

Володомир Труш отметил, что активность этнических народов, в том числе азербайджанцев, радует, и является серьезным импульсом для новой волны реформ в западном регионе:

"Мы особенно заинтересованы в совместных проектах с проживающими здесь азербайджанцами. Я хотел бы объединить наши усилия во имя новой Украины", - добавил он.

Встреча продолжилась обсуждением предложений, вызывающих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоGovernor: Ukraine’s Ternopil especially interested in joint projects with Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке ФотоQubernator: “Azərbaycanlılar ilə birgə layihələrə xüsusi maraqlıyıq”

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