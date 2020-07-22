Грузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев

Когда грузинская сторона откроет границу, неизвестно

Граждане Грузии-азербайджанцы сталкиваются с трудностями, связанными с въездом на территорию страны.

Как передает грузинское бюро Report, 140 человек собрались близ погранично-пропускного пункта "Сыныг керпю".

Им пока не разрешают перейти на территорию Грузии. Наши соотечественники заявили, что поскольку они не сдали тест на COVID-19, то готовы сразу же после перехода границы лечь на карантин. Среди собравшихся много пожилых, больных, женщин с детьми и малолетних.

Когда грузинская сторона откроет границу, неизвестно.

Отметим, что минувшим днем распространилась информация, что грузино-азербайджанская граница откроется в одностороннем порядке. Сообщается, что в ближайшее время будет дано разрешение на переход граждан Грузии из Азербайджана в свою страну.