Госминистр Грузии встала на защиту азербайджанцев

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Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили жестко отреагировала на распространяемые в последние дни оскорбительные высказывания в адрес местных азербайджанцев в социальных сетях.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр отметила, что такие случаи категорически недопустимы.

По словам государственного министра, подобные высказывания и заявления направлены против грузинского общества: "Уверена, общество также понимает, что подобные попытки, направленные на обострение отношений в обществе, не дадут никаких результатов. Нам нужно единство и взаимная поддержка, чтобы успешно бороться с невидимым врагом на фоне серьезной глобальной проблемы пандемии".

К.Цихелашвили отметила, что жизнь и здоровье каждого соотечественника, независимо от этнической или религиозной принадлежности, во всех регионах Грузии, являются приоритетными на одном уровне: "Все граждане Грузии равны. Этническое разнообразие стало и впредь будет уникальным сокровищем нашей страны".

Отметим, что в период пандемии коронавируса, особенно в последние дни, в Грузии в социальных сетях широко распространились оскорбительные, унизительные высказывания и комментарии в адрес азербайджанцев-граждан Грузии.