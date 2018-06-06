Госкомитет: Предотвращены незаконные туристические визиты в Нагорный Карабах из Польши

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Молодежный совет азербайджанцев Польши и функционирующие при нем Союз азербайджанцев Варшавы, Союз азербайджанцев Вроцлава, Союз азербайджанцев Катовице и Союз азербайджанцев Лодзи выразили серьезный протест против организуемых действующей в Польше туристической компанией Adventure Club Radoslaw Kasprzak туристических визитов в Нагорный Карабах.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в результате планируемые незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана были отменены.

Сообщается, что в устранении проблемы большая роль принадлежит посольству Азербайджана в Польше.

Представители Молодежного совета азербайджанцев Польши сообщили, что проживающие в Польше азербайджанцы проявили в данном вопросе большую солидарность и в будущем продолжат работу в этом направлении: "Мы донесем до польской общественности историческую правду".

Отметим, что компания Adventure Club Radoslaw Kasprzak вручила посольству Азербайджана в Польше официальное письмо о ликвидации планируемых визитов в Нагорный Карабах.