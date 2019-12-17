Госкомитет по работе с диаспорой приступил к реализации нового проекта

В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана состоялась встреча с представителями диаспоры, прибывшими в страну из различных стран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета.

На встрече были представлены участники проекта Госкомитета "Программа развития лидерства" – руководитель и партнер-учредитель международной юридической компании LEXLOR, предлагающей услуги по праву и налоговым вопросам во Франции и в международном масштабе, Эдмонд Вердьер, председатель функционирующего в Турции юридического бюро Edison Руслан Эдисон, занимающийся общественной деятельностью в связи с миграцией и вопросами беженцев в Германии Нурлан Мамедов, гендиректор ОАО "Рич-Интер Груп" в Украине Мурад Джафаров, координатор по продажам грузинской сети клиник EVEX Мурад Мурадов.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов рассказал об успешной диаспоральной политике Азербайджана.

Представители диаспоры рассказали о своей деятельности, отметили, что высоко оценивают Стратегическую дорожную карту, определяющую принципы деятельности "Программы развития лидерства" и, в целом, Госкомитета.