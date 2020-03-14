Госкомитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам мира

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В связи с распространением коронавируса во многих странах мира созданный в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана оперативный штаб работает 24 часа.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Госкомитета к азербайджанцам мира.

С целью укрепления связей с проживающими в мире азербайджанцами несколько дней назад были созданы и активированы ресурсы www.diaspora.support и info@diaspora.support. На www.diaspora.support и info@diaspora.support поступили десятки обращений из-за рубежа, на все обращения оперативно отреагировали.

В связи с распространением вируса во многих странах мира Госкомитет регулярно собирает информацию о проживающих за границей наших соотечественниках посредством координационных советов азербайджанцев, домов Азербайджана, диаспорских организаций и частных лиц.

У соотечественников просят при появлении каких-либо проблем или трудностей по указанному вопросу обращаться в комитет через социальные сети, указанный выше или другие адреса электронной почты.

Госкомитет интенсивно контактирует с Оперативным штабом при Кабмине и диппредставительствами (горячая линия: *994-1542).