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Госкомитет: Информация об убийстве азербайджанца в Новосибирске – ложная

Госкомитет: Информация об убийстве азербайджанца в Новосибирске – ложная Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой отреагировал на сообщения об убийстве азербайджанца в российском городе Новосибирске.
Диаспора
8 июня 2021 г. 13:54
Госкомитет: Информация об убийстве азербайджанца в Новосибирске – ложная

Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой отреагировал на сообщения об убийстве азербайджанца в российском городе Новосибирске.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, информация об этом не соответствует действительности.

"В распространенном в некоторых органах печати и социальных сетях со ссылкой на телеграм-канал infoteca24 видео сообщается об убийстве еще одного азербайджанца в Новосибирске. Сообщаем, что распространяемая информация не отражает действительности и является дезинформацией спецслужб Армении.

Сожаление вызывает тот факт, что ничем необоснованная информация распространяется и в Азербайджане. Телеграм-канал infoteca24 обновил эту информацию прошлой ночью, отметив, что инцидент произошел в Казахстане. Но точной информации о подробностях инцидента нет. При наличии дополнительных сведений общественность будет проинформирована", - отметили в Госкомитете.

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Версия на английском языке Diaspora Committee: Information about murder of Azerbaijani in Novosibirsk is false
Версия на азербайджанском языке Diaspor Komitəsi: Novosibirskdə azərbaycanlının öldürülməsi barədə məlumat yalandır

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