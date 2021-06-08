Госкомитет: Информация об убийстве азербайджанца в Новосибирске – ложная

Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой отреагировал на сообщения об убийстве азербайджанца в российском городе Новосибирске.

Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой отреагировал на сообщения об убийстве азербайджанца в российском городе Новосибирске.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, информация об этом не соответствует действительности.

"В распространенном в некоторых органах печати и социальных сетях со ссылкой на телеграм-канал infoteca24 видео сообщается об убийстве еще одного азербайджанца в Новосибирске. Сообщаем, что распространяемая информация не отражает действительности и является дезинформацией спецслужб Армении.

Сожаление вызывает тот факт, что ничем необоснованная информация распространяется и в Азербайджане. Телеграм-канал infoteca24 обновил эту информацию прошлой ночью, отметив, что инцидент произошел в Казахстане. Но точной информации о подробностях инцидента нет. При наличии дополнительных сведений общественность будет проинформирована", - отметили в Госкомитете.