Госкомитет по работе с диаспорой вручил медаль дочери азербайджанского партизана

Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана наградил медалью дочь одного из видных представителей Нидерландского движения сопротивления, получившего рыцарский титул, почетного члена королевской семьи этой страны, почетного гражданина города Остервейк, родившегося в селе Муганлы Загатальского района Мамеда Мамедова Нэнси Мамедову Думени (Няняханым Мамедова).

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Госкомитет организовал визит в Азербайджан дочери героя и ее семьи. Среди приглашенных в Азербайджан гостей также был Йоханнес Франсискус Мария Янсен - мэр города Остервейк, почетным гражданином которого является Мамед Мамедов и памятник которому установлен в этом городе.

В Госкомитете прошла встреча с делегацией. Председатель Госкомитета Фуад Мурадов рассказал о жизни и деятельности партизана-героя, выразил благодарность семье, с почетом прославляющей имя Азербайджана в Нидерландах.

Мэр города Остервейк Йоханнес Франсискус Мария Янсен, президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов и другие гости поделились впечатлениями об очень интересной и важной встрече.

Не забывающая свое азербайджанское происхождение Нэнси Думени и дружественный нашей стране мэр города также были удостоены награды. Нэнси Думени была вручена медаль "Дитя Отчизны", учрежденная совместно Национальным фондом "Деде Горгуд" и журналом "Азербайджанский мир", а Йоханнесу Франсискусу Марие Янсену – медаль "Золотое сердце".

Президент Фонда и учредитель журнала Эльдар Исмайлов, члены правления журнала академик Фазиль Гурбанов, Эльхан Алескеров, Гаджи Азимов, Мухаммед Сеидоглу вспомнили о героизме Мамеда Мамедова, поблагодарили его потомков, каждого, кто лелеет дружеское отношение к Азербайджану.

Выступающие положительно оценили деятельность Госкомитета, связанную с поиском азербайджанцев по всему миру, усилением их уз с родиной.

В завершение гостям преподнесли памятные подарки.