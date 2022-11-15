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Глава азербайджанской диаспорской организации обратился к французским сенаторам

Глава азербайджанской диаспорской организации обратился к французским сенаторам Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана обратилась к главе государства и Сенату Франции в связи с представленным 6 сенаторами проектом резолюции против Азербайджана.
Диаспора
15 ноября 2022 г. 14:32
Глава азербайджанской диаспорской организации обратился к французским сенаторам

Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана обратилась к главе государства и Сенату Франции в связи с представленным 6 сенаторами проектом резолюции против Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В обращении, адресованном от имени президента АДА Жерома Ламбера президенту Франции Эммануэлю Макрону и сенаторам, отмечается, что 15 ноября в Сенате будет обсуждаться резолюция, касающаяся отношений между Францией и Азербайджаном.

Ламбер призвал сенаторов не принимать данную резолюцию, которая создаст сложности между двумя странами: "Еще раз просим вас продемонстрировать официальную позицию, не вовлекающую правительство Франции в 30-летний конфликт между Арменией и Азербайджаном".

Ж.Ламбер предупредил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продвигаются: "Недавно в Праге и Сочи лидеры Армении и Азербайджана в совместных заявлениях признали суверенитет и территориальную целостность друг друга! Это oзначает, что представленный вам "указ" не отражает нынешней ситуации".

Отмечается, что, хотя принятие проекта резолюции не свидетельствует о дипломатической позиции Франции, тем не менее, это может несколько изолировать страну от сложных реалий данных территорий, их истории и народов, к взаимодействию которых она призывает.

В заключение обращения Ж.Ламбер призывает сенаторов не голосовать за ретроградную резолюцию, не отражающую реальности и нынешней ситуации: "Франция должна стремиться к миру, ее парламентариям следует не создавать проблемы между общинами, а осуществлять совершенно иную деятельность".

Отметим, что к обращению присоединились также Координационные советы азербайджанских диаспорских организации, функционирующих в различных странах мира.

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Версия на английском языке ФотоHead of Azerbaijani diaspora organization appeals to French senators
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın diaspor təşkilatının rəhbəri fransalı senatorlara müraciət edib

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