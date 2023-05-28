Фуад Мурадов встретился с азербайджанцами, проживающими и обучающимися в Южной Корее

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с нашими соотечественниками, проживающими и обучающимися в разных городах Южной Кореи.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с нашими соотечественниками, проживающими и обучающимися в разных городах Южной Кореи.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета написал в своем Twitter-аккаунте.

"Накануне Дня независимости 28 мая мы встретились с азербайджанцами, проживающими и обучающимися в разных городах Кореи. Мы обменялись с ними идеями, обсудили их достижения. С праздником, дорогие друзья, соотечественники!», - отметил Ф.Мурадов.