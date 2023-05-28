О нас

Фуад Мурадов встретился с азербайджанцами, проживающими и обучающимися в Южной Корее

Фуад Мурадов встретился с азербайджанцами, проживающими и обучающимися в Южной Корее Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с нашими соотечественниками, проживающими и обучающимися в разных городах Южной Кореи.
Диаспора
28 мая 2023 г. 06:11
Фуад Мурадов встретился с азербайджанцами, проживающими и обучающимися в Южной Корее

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с нашими соотечественниками, проживающими и обучающимися в разных городах Южной Кореи.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета написал в своем Twitter-аккаунте.

"Накануне Дня независимости 28 мая мы встретились с азербайджанцами, проживающими и обучающимися в разных городах Кореи. Мы обменялись с ними идеями, обсудили их достижения. С праздником, дорогие друзья, соотечественники!», - отметил Ф.Мурадов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKomitə sədri Koreyada yaşayan, təhsil alan soydaşlarımızla görüşüb

Самое читаемое

Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi