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Фуад Мурадов встретился с активистами диаспоры

Фуад Мурадов встретился с активистами диаспоры Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с проживающими в Швеции и Франции активистами диаспоры в рамках их визита в Азербайджан.
Диаспора
30 ноября 2022 г. 19:47
Фуад Мурадов встретился с активистами диаспоры

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с проживающими в Швеции и Франции активистами диаспоры в рамках их визита в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Поприветствовав проживающего в Швеции председателя организации Демократический тюркский союз Южного Азербайджана (GADTB) Аждара Тагизаде, проживающего во Франции эксперта по национальному движению в Южном Азербайджане, соучредителя правозащитной организации "Эрк" Машаллаха Разми и председателя Комитета по правам человека "Эрк" Жалю Тебризли, председатель Госкомитета сказал, что рад видеть их в Баку, ставшем единым центром азербайджанцев мира.

На встрече была затронута последовательная и системная деятельность, проводимая на основе рекомендаций и поручений президента Ильхама Алиева. Было подчеркнуто, что сегодня достигнуто прочное единство азербайджанцев мира, была дана подробная информация о реализуемых проектах.

Было отмечено, что наша диаспора за последние годы добилась значительных успехов в различных сферах, в частности, сыграла неоценимую роль в информировании мирового сообщества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri güney azərbaycanlı fəallarla görüşüb

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