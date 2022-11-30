Фуад Мурадов встретился с активистами диаспоры

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с проживающими в Швеции и Франции активистами диаспоры в рамках их визита в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в Госкомитете.
Поприветствовав проживающего в Швеции председателя организации Демократический тюркский союз Южного Азербайджана (GADTB) Аждара Тагизаде, проживающего во Франции эксперта по национальному движению в Южном Азербайджане, соучредителя правозащитной организации "Эрк" Машаллаха Разми и председателя Комитета по правам человека "Эрк" Жалю Тебризли, председатель Госкомитета сказал, что рад видеть их в Баку, ставшем единым центром азербайджанцев мира.
На встрече была затронута последовательная и системная деятельность, проводимая на основе рекомендаций и поручений президента Ильхама Алиева. Было подчеркнуто, что сегодня достигнуто прочное единство азербайджанцев мира, была дана подробная информация о реализуемых проектах.
Было отмечено, что наша диаспора за последние годы добилась значительных успехов в различных сферах, в частности, сыграла неоценимую роль в информировании мирового сообщества.