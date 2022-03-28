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Фуад Мурадов: Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с тюркоязычными государствами

Фуад Мурадов: Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с тюркоязычными государствами "На II Форуме диаспоры Организации тюркских государств состоялись двусторонние встречи, а также были обсуждены совместные проекты в сфере диаспорской деятельности тюркского мира".
Диаспора
28 марта 2022 г. 20:40
Фуад Мурадов: Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с тюркоязычными государствами

"На II Форуме диаспоры Организации тюркских государств состоялись двусторонние встречи, а также были обсуждены совместные проекты в сфере диаспорской деятельности тюркского мира".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в заявлении турецкому бюро Report.

Председатель Госкомитета отметил, что Азербайджан всегда проявляет активность в этих вопросах:

"В соответствии с поручением главы государства мы ежегодно организуем летнюю школу для молодежи, и наши диаспорские организации, действующие во всех уголках мира, действуют совместно с диаспорскими организациями тюркоязычных государств".

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Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: "Türkdilli dövlətlərlə diaspor sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində maraqlıyıq"

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