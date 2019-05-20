Фуад Аббасов будет депортирован в Азербайджан 28 мая - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - ЭКСКЛЮЗИВ

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*** 19:27

Фуад Аббасов будет депортирован в Азербайджан 28 мая.

Об этом в заявлении российскому бюро Report сказал его адвокат Эльман Пашаев.

По его словам, журналист был задержан правоохранительными органами России в Москве: "Я только что встречался с ним. После прохождения некоторых процедур, Фуад 28 мая будет депортирован в Азербайджан".

Отметим, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны. Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации". Процесс был завершен 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.

Игбал Рустамов