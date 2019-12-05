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Для проживающих за рубежом азербайджанцев составлены специальные учебники

​Для проживающих за рубежом азербайджанцев составлены специальные учеб

Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана составил специальные учебники для азербайджанцев, проживающих за рубежом.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" сообщил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

По его словам, эти учебники уже переданы в Министерство образования: "В целом в 10 странах созданы дома Азербайджана - Германия (2), Венгрия, Грузия, Испания, Украина, Италия, Турция, Бельгия и Польша. Ожидается, что такие дома также будут созданы еще в восьми странах".

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