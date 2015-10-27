Директор: ВАК полностью поддерживает действия России в Сирии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Всероссийский азербайджанский конгресс совместно с движением "АМОР" систематически организует просветительские мероприятия на Кавказе на фоне агрессии ИГ на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом заявил изданию "Мир и мы" член Президиума, исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса Ильгар Гаджиев.

"После начала агрессии "Исламского государства" на Ближнем Востоке наша организация начала регулярные просветительские мероприятия в Северо-Кавказском регионе, где мы собираем молодежь, студентов, которым руководители диаспор объясняют всю губительность и опасность этого экстремистского движения. Большое значение в проведении этих собраний играет деятельность азербайджанского молодежного движения "АМОР", которую возглавляет Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана", - заявил И.Гаджиев.

По его словам, азербайджанская диаспора предпринимает все усилия для противодействия пропаганде "Исламского государства".

"Мы решительно выступаем против насилия и действий, направленных против населения Сирии", - подчеркнул исполнительный директор.

Он указал, что ВАК в своих выступлениях и речах перед молодежью постоянно раскрывает преступную суть деятельности этого движения, проводит всестороннюю работу, чтобы молодежь не поддавалась на провокации. "К счастью, наша молодежь практически не поддается этим искушениям и обещаниям", - указал И.Гаджиев.

Он подчеркнул, что ВАК полностью поддерживает действия России в Сирии: "Это показывает, что мы небезразличны к судьбам людей за пределами наших государств, тех людей, которые имеют однозначное право жить в мирном сосуществовании и защищаться от агрессии, направленной против них. И Россия сейчас делает все, чтобы защитить их права и свободу. Это огромный вклад в мировую политику, что вызывает особую гордость за страну, в которой мы живем".

Член президиума подчеркнул, что в последнее время в России очень много внимания уделяется программному подходу к национальной политике.

"Выстраивание грамотного баланса в национальных отношениях очень важно, поскольку Россия - многонациональная, многоконфессиональная страна, и для нее это является тонким и важным вопросом. В то же время это и уникальное богатство России - многообразие, многокультурие, которое в своей гармонии и содружестве создает совершенно уникальные возможности", - сказал директор ВАК.