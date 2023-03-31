О нас

Диаспорские организации призвали международную общественность дать политико-правовую оценку геноциду 31 марта

Диаспорские организации призвали международную общественность дать политико-правовую оценку геноциду 31 марта Руководители функционирующих в зарубежных странах азербайджанских диаспорских организаций распространили заявление, требующее от мирового сообщества дать политико-правовую оценку мартовским событиям 1918 года и признать их как геноцид.
Диаспора
31 марта 2023 г. 18:22
Диаспорские организации призвали международную общественность дать политико-правовую оценку геноциду 31 марта

Руководители функционирующих в зарубежных странах азербайджанских диаспорских организаций распространили заявление, требующее от мирового сообщества дать политико-правовую оценку мартовским событиям 1918 года и признать их как геноцид.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

B заявлении говорится, что кровавая резня, учиненная с 30 марта по 1 апреля 1918 года большевиками и армянскими вооруженными бандитскими отрядами в Азербайджане, является геноцидом, совершенным армянами против азербайджанцев: "Десятки тысяч мирных, безоружных людей были злодейски убиты, сожжены, подвержены пыткам, что служит наглядным показателем жестокости армян. Во время учиненного армянскими дашнаками геноцида были разрушены и сожжены более 150 сел Карабаха, 110 сел Шамахинского, 167 сел Губинского, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области, десятки тысяч мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, были убиты из-за этнической и религиозной принадлежности. В городе Иреван, являющемся древней азербайджанской землей, и в его окрестностях разрушены 199 сел, убиты 132 тысячи азербайджанцев. Обнаруженное в Губинском районе массовое захоронение наглядно подтверждает совершенные армянами в 1918 году преступления геноцида".

В заявлении подчеркивая, что Aзербайджанское государство осуществляет деятельность, направленную на признание геноцида. Авторы заявления отмечают, что в Указе "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998 года, подписанном основателем современного Азербайджанского государства, выдающимся политическим и государственным деятелем Гейдаром Алиевым, этим событиям дана политическая оценка и официально заявлено, что азербайджанцы подверглись геноциду со стороны армян. Pаспоряжением президента Ильхама Алиева от 30 декабря 2009 года было принято решение о создании Губинского мемориального комплекса геноцида.

В заявлении отмечается, что депортация азербайджанцев продолжалась и в годы советской власти и что мировая общественность до сих пор не дала политико-правовую оценку геноциду 31 марта: "Мы - представители организаций, функционирующих в Aзербайджане и во всем мире, поддерживаем работу, проводимую соответствующими структурами Азербайджанской Республики в этом направлении, требуем от мирового сообщества дать политико-правовую оценку трагедии 31 марта и признать ее как геноцид".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın diaspor təşkilatları beynəlxalq ictimaiyyəti 31 mart soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət verməyə çağırıb

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi