Диаспорские организации призвали международную общественность дать политико-правовую оценку геноциду 31 марта

Руководители функционирующих в зарубежных странах азербайджанских диаспорских организаций распространили заявление, требующее от мирового сообщества дать политико-правовую оценку мартовским событиям 1918 года и признать их как геноцид.

Руководители функционирующих в зарубежных странах азербайджанских диаспорских организаций распространили заявление, требующее от мирового сообщества дать политико-правовую оценку мартовским событиям 1918 года и признать их как геноцид.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

B заявлении говорится, что кровавая резня, учиненная с 30 марта по 1 апреля 1918 года большевиками и армянскими вооруженными бандитскими отрядами в Азербайджане, является геноцидом, совершенным армянами против азербайджанцев: "Десятки тысяч мирных, безоружных людей были злодейски убиты, сожжены, подвержены пыткам, что служит наглядным показателем жестокости армян. Во время учиненного армянскими дашнаками геноцида были разрушены и сожжены более 150 сел Карабаха, 110 сел Шамахинского, 167 сел Губинского, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области, десятки тысяч мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, были убиты из-за этнической и религиозной принадлежности. В городе Иреван, являющемся древней азербайджанской землей, и в его окрестностях разрушены 199 сел, убиты 132 тысячи азербайджанцев. Обнаруженное в Губинском районе массовое захоронение наглядно подтверждает совершенные армянами в 1918 году преступления геноцида".

В заявлении подчеркивая, что Aзербайджанское государство осуществляет деятельность, направленную на признание геноцида. Авторы заявления отмечают, что в Указе "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998 года, подписанном основателем современного Азербайджанского государства, выдающимся политическим и государственным деятелем Гейдаром Алиевым, этим событиям дана политическая оценка и официально заявлено, что азербайджанцы подверглись геноциду со стороны армян. Pаспоряжением президента Ильхама Алиева от 30 декабря 2009 года было принято решение о создании Губинского мемориального комплекса геноцида.

В заявлении отмечается, что депортация азербайджанцев продолжалась и в годы советской власти и что мировая общественность до сих пор не дала политико-правовую оценку геноциду 31 марта: "Мы - представители организаций, функционирующих в Aзербайджане и во всем мире, поддерживаем работу, проводимую соответствующими структурами Азербайджанской Республики в этом направлении, требуем от мирового сообщества дать политико-правовую оценку трагедии 31 марта и признать ее как геноцид".