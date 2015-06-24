Диаспорские активисты в Украине встретились с чемпионом первых Европейских игр

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Киеве диаспорские активисты провели встречу с членом украинской сборной, азербайджанцем Феодором Хашаловым, вернувшимся с золотой медалью I Европейских игр "Баку-2015", сообщили Report в Ассамблее национальностей Украины.

Двукратный чемпион Европы, однократный чемпион мира по бодибилдингу Ф.Хашалов в соревнованиях, проведенных 21 июня во Дворце имени Гейдара Алиева в рамках I Европейских игр "Баку-2015", в соревновании по разным категориям бодибилдинга среди 16 стран удостоен одной серебряной и одной золотой медали.

На встрече, проведенной в Киеве со спортсменом, приняли участие известная певица и политик Руслана, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, руководитель Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев и другие политические и общественные активисты.

На встрече украинские спортсмены рассказали об организации I Евроигр на высоком уровне, о проведении соревнований в жарких погодных условиях и созданных для спортсменов прекрасных условиях.

Ф.Хашалов родом из Закатальского района, в настоящее время живет в городе Ивано-Франковск Украины. Он также активно принимает участие в деятельности диаспоры.