Азербайджанская диаспора Архангельской области обратилась к президенту России по поводу Фуада Аббасова

Председатель Правления Региональной общественной организации "Азербайджанская диаспора Архангельской области" Тарлан Гасымов направил обращение президенту Российской Федерации Владимиру Путину по поводу азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Доводим до вашего сведения, что гражданин Азербайджана журналист Аббасов Фуад Малик оглу, руководитель Проекта МИСРА (Международная информационная служба российских азербайджанцев), а также руководитель Центра информационных инициатив (ЦИИ, ceninfin.com), на протяжении многих лет работал для содействия в защите и реализации гражданских прав и социально-культурного развития, сохранения и развития национальных традиций, самобытности и языка, культурного наследия азербайджанцев, проживающих в России, укрепления межнациональных отношений и дружбы между народами Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Неоднократно был аккредитован на российском телевидении, участвовал во многих проектах СМИ России. В начале 2019 года Фуад Аббасов начал независимое журналистское расследование, провел мониторинг, наблюдение и освещение работы всех общественных организаций азербайджанцев в России.

Фуад Аббасов с целью оказания помощи гражданам АР в РФ провел интернет-опрос на предложение кандидатуры на пост руководителя общественной организации азербайджанцев в России.

В соцсетях сразу же в отношении Фуада Аббасова началась кампания, направленная против его деятельности, основанная на дезинформации и клевете. Дело дошло до заказных обвинений.

Когда у тех, кто предпочитает сладкую ложь вместо горькой правды не осталось аргументов, фактов и доказательств, они прибегли к современному методу, который усиленно работает последние годы в РФ, - это выдворение, депортация, закрытие въезда в страну.

Учитывая вышесказанное, прошу дать поручение провести проверку по делу журналиста Аббасова Фуада Малик оглу".

Отметим, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации". Процесс был завершен 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.