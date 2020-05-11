Член Союза азербайджанцев России заразился COVID-19

Советник президента Союза азербайджанцев России по вопросам спорта Фаррух Гамбаров заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом российскому бюро Report сообщил он сам.

Ф.Гамбаров сообщил, что 10 мая был госпитализирован и его состояние оценивается как среднетяжелое: "Я получаю сейчас лечение в клинике Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты России. После компьютерной томографии было обнаружено воспаление легких, поставлен диагноз коронавирус. Я пока второй день тут".

Фаррух Гамбаров является также куратором спортивного клуба "Мубариз", открытого в память о Национальном герое Азербайджана Мубаризе Ибрагимове, оказывал помощь нуждающимся в период пандемии: "В период пандемии в нашу организацию поступали различные обращения с просьбой о помощи, и мы старались всячески оказывать помощь. Мы навестили застрявших в аэропорту соотечественников, оказали различную помощь нуждающимся в ней. Мы посетили несколько социальных структур. Им мы тоже передали продовольственные корзины и предметы личной гигиены".

Ф.Гамбаров подчеркнул значимость соблюдения режима самоизоляции.

Ф.Гамбаров является гражданином Азербайджана.